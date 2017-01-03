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Последние программы:
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Специальный выпуск программы "Вести: Приморье. События недели". Итоги года
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Программа "Детские Вести" от 20 декабря 2016 года. Выпуск пятый
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Программа "Дежурная часть" от 19 августа 2016 года
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"Вести: Приморье. Новости культуры" от 24 декабря 2016 года
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Программа "Вести: Приморье. Новости спорта" от 19 августа 2016 года
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"Вести: Приморье. Интервью" с Алексеем Корниенко
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Программа "Азия за неделю" от 16 декабря 2016 года
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Программа "Акценты" от 17 декабря 2016 года
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Программа "Владимир Миклушевский. Блиц" от 10 декабря 2016 года
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Программа "Мобильный репортер" от 27 декабря 2016 года
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Программа "Пульс" от 12 декабря 2016 года
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Модульные котельные обеспечивают бесперебойную подачу тепла на объекты Приморья. Видеорепортаж Татьяны Сон
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Специальный телепроект ГТРК «Владивосток» «Открой для себя Приморье». Развитие туризма как фактор развития инфраструктуры и предпринимательства в крае
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Программа "Имею право!" от 28 октября 2016 года
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Корейский культурный центр в Уссурийске воссоздает народные традиции с помощью песни и танца. Видеорепортаж Ольги Катренко
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Программа "Это выгодно" от 16 декабря 2016 года
Последние видеорепортажи
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Благотворительная ярмарка в океанариуме подарила тепло детям из «Ковчега надежды». Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
- Житель Кавалерово выхаживает дома раненую сову. Видеорепортаж Вадима Перевалова
- Приморские лыжники встретили Новый год на лыжне. Видеорепортаж Вадима Перевалова
- В Музее им. Арсеньева проходят интерактивные новогодние программы. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
- Владивостокский цирк украсили контурной подсветкой. Видеорепортаж Геннадия Картелева
- Жилой дом на Русском острове трещит по швам. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Вести FM. Владивосток:
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Программа "Особый взгляд Андрея Островского" от 26 декабря 2016 года.
- Программа "Особый взгляд Андрея Островского" от 18.12. 2016 года
- Программа "Особый взгляд Андрея Островского" от 18 декабря 2016 года
- Программа "Закрытый город" от 09.11.16 г. Галина Бакшеева
- Программа "Особый взгляд Андрея Островского" от 10 декабря 2016 года.
- Политолог Наталья Коломейцева: «Объединяющим фактором для народа сейчас является президент Путин». Интервью.
Фестиваль "Человек и море"
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"Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Мичи
- Большим кинопоказом и встречей с журналистами программы «Вести: Приморье» завершился телефестиваль «Человек и море — 2016». Видеорепортаж Натальи Садовской
- "Человек и море - 2016" в ВДЦ "Океан"
- Фестиваль "Человек и море - 2016" - в Доме офицеров флота
- 2 июля на телеканале "Россия 1" состоялся показ премьерных работ телефестиваля «Человек и море»
- 2 июля на телеканале "Россия 1" состоится показ премьерных работ телефестиваля «Человек и море»
Происшествия
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Житель Владивостока,пропавший накануне Нового года,найден живым и здоровым
- Во Владивостоке злоумышленники сожгли "Мерседес"
- Самолет рейса Москва-Владивосток совершил экстренную посадку в Хабаровске- ren.tv.
- В пригороде Владивостока в результате пожара в детской академии обрушилась крыша
- При пожаре в пассажирском автобусе, следовавшем из Уссурийска, никто не пострадал - МЧС
- В Приморье на трассе сгорел рейсовый автобус
Во Владивостоке злоумышленники сожгли "Мерседес"
Вчера, 21:29
Анонс на 5 января
Вчера, 14:00
За Серегой Питерским в Приморье приехала мама
Вчера, 13:43
Полицейские дарят обереги водителям Владивостока
Вчера, 12:55
В Приморье на трассе сгорел рейсовый автобус
Вчера, 12:27
Профилактические рейды ГИМС проходят во Владивостоке
Вчера, 11:51
Во Владивостоке пропал рыбак
Вчера, 10:42