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Каталог фильмов телефестиваля "Боевые дельфины Севастополя". Документальны фильм из цикла "Легенды Крыма".Телекомпания "Формат ТВ", г. Москва

Каталог фильмов телефестиваля

"БОЕВЫЕ ДЕЛЬФИНЫ СЕВАСТОПОЛЯ" (цикл "Легенды Крыма")

Фильм рассказывает об об уникальной разработке советских биологов – дрессированных боевых дельфинах, которые тренировались в Севастопольской бухте. Долгое время они считались легендой. Однако эти работы просто были засекречены. В фильм включена эксклюзивная фото и кинохроника и интервью непосредственных участников тех событий. Первым, кому удалось  заставить дельфина служить человеку, был русский биолог Владимир Дуров. Еще во время Первой мировой он подготовил отряд диверсантов из морских котиков и дельфинов. Показать себя в бою они не успели; сами стали жертвами диверсии. Возродили уроки с ластоногими бойцами лишь в 1966 году. Указом Главкома ВМФ Сергея Горшкова под Севастополем в Казачьей бухте был создан секретный дельфинарий. Воинская часть 13132-К или «Площадка 75». Дельфинов научили находить условных диверсантов, мины, вести фотосъемку дна. Они оказались неоценимыми помощниками. В Черном море постоянно шли учебные стрельбы. Неразорвавшиеся торпеды тонули и зарывались в ил, создавая угрозу судам, а аквалангисты найти их не могли. А дельфины – легко! Позднее подобные базы возникли и на других флотах России. С распадом Союза все они прекратили существование. И лишь недавно, по некоторым данным, были созданы снова."

Авторы: Анна Колодезнева, Наталья Прыгина, Владимир Дворников, Владимир Мордовин

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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