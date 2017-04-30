Каталог фильмов телефестиваля "Боевые дельфины Севастополя". Документальны фильм из цикла "Легенды Крыма".Телекомпания "Формат ТВ", г. Москва

"БОЕВЫЕ ДЕЛЬФИНЫ СЕВАСТОПОЛЯ" (цикл "Легенды Крыма")

Фильм рассказывает об об уникальной разработке советских биологов – дрессированных боевых дельфинах, которые тренировались в Севастопольской бухте. Долгое время они считались легендой. Однако эти работы просто были засекречены. В фильм включена эксклюзивная фото и кинохроника и интервью непосредственных участников тех событий. Первым, кому удалось заставить дельфина служить человеку, был русский биолог Владимир Дуров. Еще во время Первой мировой он подготовил отряд диверсантов из морских котиков и дельфинов. Показать себя в бою они не успели; сами стали жертвами диверсии. Возродили уроки с ластоногими бойцами лишь в 1966 году. Указом Главкома ВМФ Сергея Горшкова под Севастополем в Казачьей бухте был создан секретный дельфинарий. Воинская часть 13132-К или «Площадка 75». Дельфинов научили находить условных диверсантов, мины, вести фотосъемку дна. Они оказались неоценимыми помощниками. В Черном море постоянно шли учебные стрельбы. Неразорвавшиеся торпеды тонули и зарывались в ил, создавая угрозу судам, а аквалангисты найти их не могли. А дельфины – легко! Позднее подобные базы возникли и на других флотах России. С распадом Союза все они прекратили существование. И лишь недавно, по некоторым данным, были созданы снова."

Авторы: Анна Колодезнева, Наталья Прыгина, Владимир Дворников, Владимир Мордовин

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]