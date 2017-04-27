Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "РЕБАЛДА".Автор - Елена Отрепьева

Фильм "РЕБАЛДА" ( с ударением на на букву "Е") начинается со звонка студентов ВГИКа с вопроса о возможности сделать съёмки на плантациях Соловецких островов,где выращивают морскую капусту. В ответ - категорический отказ и запрет. Но фильм всё-таки состоялся. Да ещё как! Десятки наград самых различных теле и кинофестивалей. Теперь авторы представляют его зрителям телефестиваля "Человек и море". Герой фильма - простой парень Сергей и его семья. Каждый сезон он приезжает на Соловки добывать морскую капусту. Здесь её добывают в первую очередь для нужд косметики. Финальные сцены фильма - сообщения о зарплате добытчиков морской капусты и стоимости спа-процедур из морских водорослей. Технологии,отставшие от жизни на сотню лет, нечеловеческие условия труда,монологи героев, профессионализм авторов фильма и многоточие после финальных титров.

Автор - Елена Отрепьева

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]