Фестиваль "Человек и Море"

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Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "В нашу гавань заходят корабли". Цикл телевизионных программ. ООО Редакция телепрограммы "Славянский фарватер". Пос. Славянка,Приморский край

Каталог фильмов телефестиваля

«В нашу гавань заходят корабли» - цикл программ о судах, которые приходят на ремонт в «Славянский судоремонтный завод». И каждый корабль – это удивительные истории о море, людях и уникальных возможностях российского флота. 1-ая и 2-ая часть выпуска «НИС «Геленджик» и НИС «Южморгеология» рассказывают о работе, которую в наши дни ведут в Мировом океане научно-исследовательские суда, о программе по освоению подводных месторождений, об открытиях, которые совершили наши «научники», а также о том, как в 90-е годы экипажу удалось сохранить эти корабли. Как автору программы Юлии Ульяновой удалось подержать в руках фрагмент породы возрастом 50 миллионов лет и что такое - научная война великих держав за ресурсы Мирового океана.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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