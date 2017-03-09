Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. LONDON AFLOAT("Лондон на плаву"),Orizzonti Productions, Великобритания

LONDON AFLOAT("Лондон на плаву")

Как это жить на лодке в самом сердце Лондона? Мир, где границы между городом и деревней размыты, населенный людьми, которые обитают вне обычного общества. Богатые люди живут на реке Темзе, в то время как на Риджентс-канале, можно найти тех, кто не может позволить себе квартиру. Объединяет их только одно: любовь к природе и свободе. Все остальное их разделяет. Наблюдая за их ежедневными привычками, мы будем узнавать их, чтобы создать портрет необычного Лондона и все более популярного образа жизни. Автор сценария и режиссер Глория Аура Бортолини продюсеры Глория Аура Бортолини, Лионель Дьюрикс операторы Глория Аура Бортолини, Энрико Михилетто, Анжелика Риккарди композитор и звукорежиссер Энди Карузо монтаж Доменико Гамбарделла.

Субтитры - английский,русский (перевод ГТРК "Владивосток")

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]