Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Соседи по планете. Дальневосточная ларга". Телевизионная программа. ГТРК "Владивосток"
"Соседи по планете" - цикл телевизионных передач,которые изготавливает ГТРК "Владивосток". Авторы и ведущие программы - ведущая ГТРК "Владивосток" Юлия Патрикеева и Василий Солкин,один из самых известных экологических журналистов России, руководитель телевизионной студии "Зов тайги",автор единственного в России телевизионного сериала о дальневосточном леопарде. Сотрудничество журналистов привело к созданию уникального телепроекта. Программа "Дальневосточная ларга" раскрывает совершенно неожиданные стороны взаимоотношений человека и так любимого всеми тюленя. Разговор двух журналистов приоткрывает неизвестные детали обитания ларги в прибрежных водах Приморского края
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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