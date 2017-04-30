Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Самая лёгкая лодка мира". Документальный фильм. ООО "Коминфосервис" (Студия "Регион"),Республика Карелия

"Самая легкая лодка мира". Группа исследователей Соловецкого природного музея - заповедника, опытным путём, проверила гипотезу, возможности передвижения по Белому морю на берестяных каркасных лодках в эпоху камня и раннего металла (около 6000 лет назад)… Но надо было сначала построить такую лодку, а следовательно необходим был мастер, обладающий навыками и знаниями древних ремёсел… Оба героя фильма – археолог Александр Мартынов и народный мастер по бересте Александр Шутихин, познакомились на ярмарке древних ремесел на Соловках. И одна и та же мысль о строительстве берестяной лодки, и путешествии на ней по Белому морю, не давала покоя им обоим, независимо друг от друга, многие годы до их встречи…

Автор - Игорь Полищук

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]