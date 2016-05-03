Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "О Байкале начистоту".Документальный фильм. Студия"Лавр",г. Москва

Ровно год прошел с того момента, как съемочная группа Студии «ЛАВР» приступила к работе над фильмом «О Байкале начистоту». Сначала была защита проекта перед экспертами Русского Географического Общества, потом - сама экспедиция на Байкал: невероятно яркое и волнующее приключение, которое останется в нашей памяти на всю жизнь. Потом долгие месяцы монтажа, подготовка первой версии фильма. Именно ее, 52 минутную, мы показали в начале марта в Доме ученых, куда наши друзья, коллеги и все, кто интересуется темой Байкала пришли посмотреть наш фильм на большом экране и высказать свое мнение. Потом следовал мучительный этап подгонки фильма под телевизионный формат. Фильм стал короче, стремительней, четче. Но самое главное в нем осталось - непредвзятый и очень личный взгляд на судьбу Байкала. И на то, какова роль каждого из нас в судьбе Великого озера и всей нашей планеты.

Студия «Лавр» основана в 2006 году Светланой Резвушкиной и Маратом Кимом и специализируется на производстве документальных фильмов и сериалов, рекламы и эксклюзивных корпоративных фильмов. В нашем каталоге более 50 ярких проектов, которые с успехом прошли в эфире центральных российских и зарубежных телеканалов.Каждая новая работа студии становится событием в профессиональной среде. Фильмы производства Студии «Лавр» - участники ведущих кино- и телефестивалей в России и за рубежом. С 2001 по 2005 команда студии являлась одним из организаторов проведения Национальной премии неигрового кино и ТВ «Лавр». Студия «Лавр» постоянно экспериментирует, старается осваивать разные жанры и направления. Мы горды тем, что студия становится законодателем телевизионной моды. Так, например, 26-серийный документальный сериал «Откройте, милиция», показанный в 12-ти странах мира, может по праву считаться первым реалити-шоу на отечественном ТВ. А масштабный исторический ТВ-проект "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким» расширил понятие infotainment на российском ТВ. Рассчитанный на самую широкую телеаудиторию, этот проект доказал, что история может быть рассказана ярко, увлекательно и... главное, достоверно! Фильм «Преступление Бориса Пастернака» совмещает личностный рассказ документальных героев, оригинальную хронику с актерской игрой Олега Меньшикова в роли Бориса Пастернака, не разрушая при этом достоверности и документальности истории. Сейчас студия работает над рядом крупных проектов, в том числе российско-американской историей «Роман с Голливудом», который расскажет о рождении великой киноимперии, в создании которой приняли участие наши соотечественники. А также продолжает снимать успевший уже стать популярным научный документальный цикл «Завтра не умрет никогда». Первые восемь захватывающих фильмов о незаметной, но порой по- настоящему героической борьбе отечественных ученых за наше будущее, с успехом прошли на телеканалах «Россия 1» и «Россия К». Фильмы студии — лауреаты и участники ведущих фестивалей: 15 фестиваль Организации Объединенных наций (Калифорния), фестиваль русского кино в Онфлере (Нормандия), «Европа вокруг Европы» (Франция), фестиваль женского кино в Кретеле (Франция), открытый фестиваль документального кино «Россия», телефорум «Вместе» (Ялта), международная премия «Страна» (Россия), ММКФ, ТЭФИ, «Русское зарубежье», «Послание к человеку», «Сталкер», «Волоколамский рубеж». Студия «Лавр» обладает собственной технической базой и широкими возможностями постпродакшна. Генеральный продюсер студии - Светлана Резвушкина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]