Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Морская авиация Приморья". Специальный репортаж. ГТРК "Владивосток"

"Морская авиация Приморья" - специальный репортаж,подготовленный сотрудниками ГТРК "Владивосток" к юбилейной дате - дню образования морской авиации Тихоокеанского флота. Репортаж снимался в одном из самых легендарных мест Приморского края - Николаевском гарнизоне,где базируются основные силы морской авиации ТОФ. Отсюда начинается путь обеспечения безопасности воздушного пространства над морем,где несут боевую службу корабли Тихоокеанского флота. Один день,проведённый вместе с морскими лётчиками стал хорошим поводом для создания интересного и увлекательного телерассказа.

Авторы - Юлия Патрикеева,Роман Турбов,Сергей Свистильников

ГТРК "Владивосток",2016 г.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]