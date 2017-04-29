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Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Морская авиация Приморья". Специальный репортаж. ГТРК "Владивосток"

Каталог фильмов телефестиваля

"Морская авиация Приморья" - специальный репортаж,подготовленный сотрудниками ГТРК "Владивосток" к юбилейной дате - дню образования морской авиации Тихоокеанского флота. Репортаж снимался в одном из самых легендарных мест Приморского края - Николаевском гарнизоне,где базируются основные силы морской авиации ТОФ. Отсюда начинается путь обеспечения безопасности воздушного пространства над морем,где несут боевую службу корабли Тихоокеанского флота. Один день,проведённый вместе с морскими лётчиками стал хорошим поводом для создания интересного и увлекательного телерассказа.

Авторы - Юлия Патрикеева,Роман Турбов,Сергей Свистильников

ГТРК "Владивосток",2016 г.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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