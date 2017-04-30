Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Озеро Восток. Хребты Безумия". Документальный фильм. Студия Горького, г. Москва

ДРАМА О ПРОНИКНОВЕНИИ В ПОДЛЕДНИКОВОЕ АНТАРКТИЧЕСКОЕ ОЗЕРО ВОСТОК И ОДНОВРЕМЕННО ИСТОРИЯ НЕОКОНЧЕННОГО ГОЛЛИВУДСКОГО ФИЛЬМА ПО КНИГЕ ЛАФКРАФТА "ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ", КОТОРАЯ ВО МНОГОМ ПРЕДВОСХИТИЛА СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ПРОИЗОШЛИ НА СТАНЦИИ ВОСТОК.

"Впервые я обратилась к теме Озера Восток еще в 1999 году, будучи еще только студенткой ВГИКа. Тогда это был один из редких научно-технологических проектов, в которых у России был приоритет в мире. Когда российские полярники выбирали место для материковой станции, южный полюс был занят американцами, и они выбрали это место, еще не предполагая, что внизу находится огромное подледниковое озеро.Тем не менее, было удивительно, что об этой теме еще не был сделан фильм. Более того, начальник нашей Антарктической экспедиции Валерий Лукин предупредил меня, что странным образом неудачи преследуют тех, кто пытался проникнуть к тайне озера: один немецкий режиссер провел на станции около года, пытаясь сделать фильм, но сошел с ума. Другой российский корреспондент тоже уволился с работы, развелся с женой, но также ничего не сделал.

Я не буду сейчас подробно описывать перипетии и сложности, через которые пришлось пройти мне за эти 18 лет. Но за все это время не только я, но и никто другой об Озере Восток фильм не сделал. В 1936 году американский писатель-фантаст Горвард Лавкрафт написал одну из своих самых знаменитых книг - «Хребты Безумия», описывающую путешествие в Антарктиду. Книга невероятным образом предсказала многие вещи, которые произошли в науке в последующие десятилетия. Она заканчивается предостережением будущим покорителям Антарктиды. Голливуд не мог пройти мимо этого произведения и собирался экранизировать книгу. Было объявлено, что продюсером будет Джеймс Кэмерон, режиссером - Гильермо дель Торо, а главную роль будет играть Том Круз. Сняли даже трейлер будущего фильма, который доступен в интернете, но, по иронии судьбы, как и предсказывала книга, неудачи преследовали тех, кто планировал сделать фильм, и он до сих пор заморожен. Считается, что в своей книге Лавкрафт описывал неевклидову геометрию. В математике произведение двух отрицательных величин дает положительный результат.

Я рассказываю в моем фильме две параллельные истории - историю неснятого голивудского фильма и историю о том, что в реальности произошло на станции Восток - о проникновении в озеро. Потому что для меня это, в конечном счете, история о первооткрывателях. Это история о людях, которые вступают на новую неизведанную территорию; о том, что ими движет, о страхе, азарте, о храбрости, и о счастье первооткрывателей, независимо от того, пишут ли они необычные книги, работают в киноиндустрии или открывают Антарктиду". Екатерина Еременко, режиссер фильма "Озеро Восток. Хребет безумия"

Источник: http://www.cdkino.ru

Документальный проект из России получил признание в Чехии на старейшем фестивале научных картин. Россия там не побеждала с 1966 года, а в этот раз победительницей стала документалист Екатерина Еременко с фильмом «Озеро Восток. Хребет безумия».

Стерильное озеро, шесть тысяч квадратных километров - объект, который привлекает внимание всего человечества. Восток - крупнейшее в Антарктиде подледное озеро, которое было открыто сравнительно недавно - в 1996 году, российскими полярниками. От поверхности Земли его отделяет четыре километра льда, и в нем на протяжении миллионов лет могли проходить уникальные эволюционные процессы. Это одно из крупнейших географических открытий ХХ столетия. Екатерина Еременко, режиссер документального фильма "Озеро Восток. Хребет безумия" работала над картиной 18 лет, она - единственная женщина из России, которая провела на антарктической станции "Восток" больше месяца. Впервые с 1966 года российский документальный фильм получает гран-при на старейшем фестивале научных фильмов в Оломоуце. В этом году для участия было подано более 3 000 заявок, в шорт-лист попали 20 картин, среди них фильм "Спасти планету", который продюсировал актер Леонардо Ди Каприо.

Источник https://www.1tv.ru/

Рассказ о проникновении в подледниковое антарктическое озеро Восток и одновременно история неоконченного голливудского фильма по книге американского писателя-фантаста Горварда Лавкрафта «Хребты Безумия». Роман, написанный в 1936 году, невероятным образом предсказал многие вещи, которые произошли в науке в последующие десятилетия.

Источник - https//: kinopoisk.ru/

https://www.facebook.com/LakeVostokFilm/

https://www.facebook.com/ekaterina.eremenko

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]