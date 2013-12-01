Фестиваль "Человек и Море"

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Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Один на один с океаном". Телевизионная программа. Телекомпания СГУ ТВ (Первый образовательный канал) г. Москва

Каталог фильмов телефестиваля

Фильм «Один на один с океаном» (из цикла «На веслах – через Тихий океан »). Российский путешественник-исследователь Фёдор Конюхов стал первым человеком на планете, которому удалось пересечь на вёслах Южный Тихий океан «от континента до континента». Сделал он это в одиночку и автономно, без заходов на какие-либо острова. В историю морских достижений человечества вписана еще одна яркая страница. Переход на специально построенной для этой цели лодке «К9 Тургояк» от Чили до Австралии, протяженностью более 9-ти тыс. морских миль (около 17 тыс. км), длился почти 160 суток. 160 дней и ночей борьбы, испытаний, упорства и удивительной выдержки – один на один с Океаном. В фильме – уникальные кадры с маршрута, лицо гребца крупным планом, его удивительные размышления и комментарии, хроника…

Телекомпания СГУ ТВ (телеканал «Первый образовательный») , г.Москва

Автор - Владимир Зайцев

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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