Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Ойкумена Фёдора Конюхова". Телевизионная программа. Телекомпания СГУ ТВ (Первый образовательный канал) г. Москва
Познавательная телепрограмма «Ойкумена Фёдора Конюхова». Есть ли в нашей жизни место открытиям, угас или не угас дух приключений, интерес к поиску необычного и сокровенного, к познанию окружающего мира, к пониманию нашего места и предназначения в этом Мире? Об этом – данный выпуск передачи «Ойкумена Фёдора Конюхова». Вместе с главным её героем вы побываете и на археологических раскопках, и на сплаве, и в океане, узнаете много интересного про Марианскую впадину и австралийских конструкторов батискафов…
АНО «Народный телеуниверситет» -Телекомпания СГУ ТВ (телеканал «Первый образовательный») при поддержке «Лиги здоровья нации» и «Русского географического общества»
Автор - Владимир Зайцев
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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