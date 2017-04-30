Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Полигон. "Декабрист". Телевизионная передача. ГТРК "Мурман", г. Мурманск
"Полигон"- цикл телевизионных передач ГТРК "Мурман". Программа "Декабрист". В 1940 году в Баренцевом море при загадочных обстоятельствах затонула подводная лодка "Декабрист". В марте 2017 года в этом районе проводились ходовые испытания батискафов. Поставленные задачи спасатели Северного флота отрабатывали на ржавом корпусе затонувшей "безымянной " лодки, пролежавшей на дне десятки лет. Никто даже не мог представить, что историки, увидев кадры погружения, определят, что подводный тренажер - тот самый "Декабрист".
Авторы: Кирилл Коган,Александр Малахов, Роман Гуменюк
ГТРК "Мурман", г. Мурманск,2017 г.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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