Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Полигон. Авианосец "Адмирал Кузнецов". Телевизионная передача. ГТРК "Мурман", г. Мурманск

"Полигон" - цикл телевизионных программ ГТРК "Мурман". Передача "Авианосец "Адмирал Кузнецов".

Флотская столица Северного флота - город Североморск торжественно приветствовал ударную группу кораблей Северного флота - участников Средиземноморского похода. Во главе - авианосец "Адмирал Кузнецов". За кормой - 18 тысяч пройденных морских миль. С честью выполнены поставленные боевые задачи в Сирийской Арабской республике. В родной гавани - торжественная встреча. Авторы:Андрей Зайцев, Сергей Корнаков,Роман Гуменюк

ГТРК "Мурман", г. Мурманск, 2017 г.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]