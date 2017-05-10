Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море" - 2017. "Под парусом мечты". Документальный фильм. Станислав Шуберт, г. Новосибирск

"Под парусом мечты" - не просто документальный фильм,снятый во время тренировок и соревнований на Обском море в Новосибирской области. Это - энциклопедия характеров настоящих моряков. Как Новосибирску удаётся становиться центром парусного спорта,почему воспитанники парусных клубов и школ виндсёрфинга из совсем,казалось бы "неморского" региона ( ведь это - центр Сибири),удаётся побеждать на морских соревнованиях мирового уровня,как закаляется морской характер юных сибиряков. Лица - только крупным планом!

Автор - Станислав Шуберт,г. Новосибирск,2016 г.

http://www.schubertino.com

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]