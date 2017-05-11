Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море"-2017. "СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА ВО ЛЬДАХ".Документальный фильм (2 серии). Телекомпания "Контраст", ВГТРК. г.Москва

«Севморпуть. Дорога во льдах». Документальный фильм (2 серии).

Исследование, репортаж, исторические воспоминания, публицистика - все эти жанры присутствуют в новом двухсерийном документальном фильме Михаила Кожухова «Севморпуть. Дорога во льдах» по мере продвижения съемочной группы от Мурманска до мыса Дежнева на Чукотке по северным морям и побережью вдоль Северного морского пути. Зритель увидит разную Арктику - морскую, промышленную, населенную людьми, которые сумели наладить жизнь в невероятных условиях Севера. Сегодня об этих землях, их недрах и перспективах много говорят, но что действительно происходит в ключевых точках Северного морского пути? Какие новые объекты появляются на картах, что меняется, а что остается прежним в жизни обитателей Арктики? Как справляется Россия с невероятным вызовом 21 века – стать новой торговой и морской северной державой? На эти вопросы ищут ответ авторы картины.

Автор сценария – В.Бандиленко, режиссер – М.Минкин, ведущий – М.Кожухов, оператор – А.Лебедев

Телекомпания "Контраст", ВГТРК, г.Москва

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]