Фестиваль "Человек и Море"

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:04
  0

Каталог фильмов телефестиваля "Человек и море"-2017. "СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА ВО ЛЬДАХ".Документальный фильм (2 серии). Телекомпания "Контраст", ВГТРК. г.Москва

Каталог фильмов телефестиваля

«Севморпуть. Дорога во льдах». Документальный фильм (2 серии).

Исследование, репортаж, исторические воспоминания, публицистика - все эти жанры присутствуют в новом двухсерийном документальном фильме Михаила Кожухова «Севморпуть. Дорога во льдах» по мере продвижения съемочной группы от Мурманска до мыса Дежнева на Чукотке по северным морям и побережью вдоль Северного морского пути. Зритель увидит разную Арктику - морскую, промышленную, населенную людьми, которые сумели наладить жизнь в невероятных условиях Севера. Сегодня об этих землях, их недрах и перспективах много говорят, но что действительно происходит в ключевых точках Северного морского пути? Какие новые объекты появляются на картах, что меняется, а что остается прежним в жизни обитателей Арктики? Как справляется Россия с невероятным вызовом 21 века – стать новой торговой и морской северной державой? На эти вопросы ищут ответ авторы картины.

Автор сценария – В.Бандиленко, режиссер – М.Минкин, ведущий – М.Кожухов, оператор – А.Лебедев

Телекомпания "Контраст", ВГТРК, г.Москва

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря