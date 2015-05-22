Каталог фильмов телефестиваля "Одиссея "Миров". Документальный фильм. Музей Мирового океана. г. Калининград

"Одиссея "Миров". Документальный фильм. Уникальные свидетельства работы самых совершенных в мире глубоководных исследовательских аппаратов "Мир". История создания научных глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», и экспедиций, проведённых Институтом океанологии Российской академии наук на этих аппаратах,были подготовлены к открытию в 2015 году в г. Калининград, экспозиции «Глубина» Музея Мирового океана. "Миры" вошли в историю вместе с созданием легендарного фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".На "Мирах" в глубины Байкала на месте штурмана погружался Президент России Владимир Путин. В этом фильме - учёные расскажут о своих новых дерзких планах покорения глубин Мирового океана.

Производство - видеостудия ИОРАН, Музей Мирового океана,г. Калининград

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Музей Мирового океана — первый в России комплексный маринистический музей, расположенный в Калининграде. Имеет экспозиции, посвящённые судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. Посетитель может осмотреть музейные суда «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев» (судно входило в число судов Службы космических исследований АН СССР), подводную лодку Б-413, а также скелет кашалота; познакомиться с коллекцией старинных пушек и якорей. Филиал музея — ледокол «Красин» — находится на вечной стоянке в Санкт-Петербурге.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]