Фестиваль "Человек и Море"

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Вчера, 18:43
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Каталог фильмов телефестиваля "Жить морем". Документальный фильм (2 серии). Телеканал "Т24", ВГТРК, г. Москва

Каталог фильмов телефестиваля

«Жить морем». Документальный фильм (2 части)

Крупнейший в мире плавучий рыбозавод. Это уникальное судно поражает не только масштабами, но и возможностями: высотой с пятнадцатиэтажный дом и длиной почти как Зимний дворец, оно способно перерабатывать до шестисот тонн рыбы в сутки! Четыреста членов экипажа плавбазы проводят вдали от родных берегов по девять месяцев в году. Команда «Т24» не только увидела, как живут и работают моряки, но и наравне с ними приняла участие в зимней рыбалке на севере Охотского моря! Что значит «от моря зависеть»? И что значит «жить морем»?

Автор и ведущий — Николай Свистун Оператор-постановщик — Максим Злобин Оператор и инженер — Сергей Агафонов

Телеканал «Т24», медиакомпания «Цифровое телевидение» ВГТРК и Ростелеком.

Производство ООО «Телеиндустрия» по заказу ООО «НКС-Медиа»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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