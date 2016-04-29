Каталог фильмов телефестиваля. "Шлюпочный поход по водным путям Восточной Пруссии". Телевизионная передача. Музей Мирового океана, ГТРК "Калининград"

«Шлюпочный поход» - фильм из цикла передач «Телевизионный журнал «Планета Океан». Совместный проект Музея Мирового океана и ГТРК «Калининград». Путь в океан начинается с азов, с умения ходить на вёслах. Его продемонстрировали морские кадеты - участники шлюпочного похода, который ежегодно организует Музей Мирового океана. В 2016 году поход оказался необычным. Экспедиция была посвящена 300-летию перехода русской галерной эскадры по водным путям Восточной Пруссии.

ГТРК «Калининград», ФГБУК «Музей Мирового океана

Авторы - О.А.Ковалёва, В.В.Косяк, С.Г.Сивкова

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]