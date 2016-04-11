15 мая завершается приём заявок на телефестиваль "Человек и море" - 2017

15 мая завершается приём заявок на 13й фестиваль телевизионных программ и морской документалистики "Человек и море" - 2017. Телефестиваль состоится с 8 по 10 июня 2017 года во Владивостоке. Заявки можно ещё присылать в течение 15 мая ( до 00 часов по московскому времени).

Ниже публикуется список участников фестиваля, которые заявили свои работы для конкурсной программы и предоставили фильмы и телепередачи для специальной программы телефестиваля "Человек и море" - 2017:

ГТРК «Владивосток»

ГТРК «Вятка»,г.Киров

ГТРК «Дальневосточная»,г.Хабаровск

ГТРК «Ямал»,г.Салехард

ГТРК «Калининград»

ГТРК «Лотос»,г.Астрахань

ГТРК «Мурман»,г.Мурманск

ГТРК «Нижний Новгород»

АНО Телерадиокомпания«Крым», г. Севастополь

Телеканал «Т24» ( медиакомпания «Цифровое телевидение» ВГТРК и Ростелеком)

Телеканал «Живая планета» ( медиакомпания «Цифровое телевидение» ВГТРК и Ростелеком)

Автономная некоммерческая организация «ТВ – Новости», телеканал «RTД», г. Москва

«Расследования Эдуарда Петрова», ВГТРК, Москва

Телекомпания Михаила Кожухова «Контраст», г. Москва

Киностудия им. М.Горького, Екатерина Ерёменко, г. Москва

Дирекция государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня»,г. Москва

Телекомпания «Формат ТВ», г. Москва

Студия документального кино «Артвидео», г. Москва

Студия «Азия-фильм», Новосибирск

Студия «Лавр», г. Москва

Дальневосточная киностудия, г. Хабаровск

ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы», г. Москва

Студия «Регион», Республика Карелия, г. Петрозаводск

Иркутский областной кинофонд, г. Иркутск

Музей Мирового океана, г. Калининград

Видеостудия Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Москва

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, г. Владивосток

Гуманитарный Институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, Ксения Ферштер (Корыстова), г. Москва

Телекомпания СГУ ТВ (телеканал «Первый образовательный») , г. Москва

АНО «Народный телеуниверситет», г. Москва

Станислав Шуберт, г. Новосибирск

Дмитрий Рудась, г. Владивосток

Вадим Шадрин,г. Владивосток

Елена Отрепьева, г. Москва

Телеканал CGTN-Русский, Китай, г. Пекин

Orizzonti productions, Великобритания, г. Лондон

Dante Rustav Films, Узбекистан, г. Ташкент

«Лиза продакшн», Армения, г. Ереван

Государственное телевидение провинции Хэйлунцзян, Китай, г.Харбин

Национальная Организация туризма Республики Корея

Axl Nazarika, Индия, г. Гувахати

Марк Надаль, Испания, г. Барселона

«Редакция телепрограммы «Славянский фарватер», пос. Славянка, Приморский край

МАУ телерадиокомпания «Холмск», Сахалинская область

Никита Фёдоров, г. Владивосток

Александр Власов, г. Владивосток

Федерация парусного спорта, г. Находка

Федерация подводных видов спорта Приморского края, г. Владивосток

студия «ВладАрт», г. Владивосток

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]