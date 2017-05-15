Каталог фильмов телефестиваля "Замороженное время". Документальный фильм. "Красноярская киностудия", г. Красноярск

"Замороженное время" - документальный фильм о сибирском писателе Михаиле Тарковском. Но главный герой картины - могущественный и величественный Енисей, который веками формирует у людей особоый образ мыслей и жизни. Невероятные по своей красоте пейзажи сибирской реки в этом фильме играют свои роли, а Енисей пишет для них сценарии

Авторы - Александр Калашников, Владимир Васильев

ООО "Красноярская киностудия"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]