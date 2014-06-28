Каталог фильмов телефестиваля "ГЭСЛО. Исчезнувшая экспедиция". СеЗапКино, г. Санкт-Петербург
"ГЭСЛО. "Исчезнувшая экспедиция"
"ГЭСЛО" - в этой аббревиатуре из пяти букв зашифрована одна из самых ярких и "закрытых" страниц в истории русской Арктики.Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, осуществлённая в начале ХХ века с 1910 по 1915 гг, совершила последнее великое географическое открытие -открыла Северную Землю (тогда Землю Императора Николая II) и первая прошла Северным морским путём с востока на запад, из Владивостока в Архангельск, перезимовав у мыса Челюскина. В советское время история этой экспедиции замалчивалась или фальсифицировалась. Фильм, основан на уникальных архивных материалах, дневниках, воспоминаниях участников и фотографиях, сделанных ими во время экспедиции. Это первое полноценное обращение кинематографа к истории ГЭСЛО.
Режиссёр - Владимир Непевный, продюсер - Виктор Скубей
"СевЗапКино", г. Санкт-Петербург
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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