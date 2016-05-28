"YERUSLAN.Чужой среди своих". Высшая Школа телевидения ВГУЭС, студия STEAM, г. Владивосток

"YERUSLAN. Чужой среди своих". Исповедь старого корабля, который оказался лишним в океане морских судеб. Необычный взгляд на события в Амурском заливе зимой 2017 года.

Автор - Артур Лесников, Высшая Школа телевидения ВГУЭС, студия STEAM

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]