"YERUSLAN.Чужой среди своих". Высшая Школа телевидения ВГУЭС, студия STEAM, г. Владивосток
"YERUSLAN. Чужой среди своих". Исповедь старого корабля, который оказался лишним в океане морских судеб. Необычный взгляд на события в Амурском заливе зимой 2017 года.
Автор - Артур Лесников, Высшая Школа телевидения ВГУЭС, студия STEAM
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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