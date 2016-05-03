"Страна Удэхе". Научно-поэтический фильм. Кинокомпания "Игра", г. Екатеринбург
СТРАНА УДЭХЕ, 2015
Все удэгейцы – анимисты. Они кругом видят жизнь. А смерти – нет. В. Арсеньев. Из рукописи «Страна Удэхе»
Автор сценария, режиссер, монтаж Иван Головнев
Оператор Максим Дроздов Звукорежиссер Владимир Персов Музыка Евгений Шмидт/Группа "Вереск”
Продюсер Владимир Головнев
Производство Кинокомпания «ИГРА» при государственной финансовой поддержке Министерства Культуры РФ
Биография режиссера: Окончил исторический факультет Омского государственного университета. В 2002 г. — школу студию Свердловской киностудии (мастерская Ярополка Лапшина). В 2005 г. — Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров (мастерская Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой). Член Союза Кинематографистов РФ. Кандидат исторических наук.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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