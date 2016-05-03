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"Страна Удэхе". Научно-поэтический фильм. Кинокомпания "Игра", г. Екатеринбург

СТРАНА УДЭХЕ, 2015

Все удэгейцы – анимисты. Они кругом видят жизнь. А смерти – нет. В. Арсеньев. Из рукописи «Страна Удэхе»

Автор сценария, режиссер, монтаж Иван Головнев

Оператор Максим Дроздов Звукорежиссер Владимир Персов Музыка Евгений Шмидт/Группа "Вереск”

Продюсер Владимир Головнев

Производство Кинокомпания «ИГРА» при государственной финансовой поддержке Министерства Культуры РФ

Биография режиссера: Окончил исторический факультет Омского государственного университета. В 2002 г. — школу студию Свердловской киностудии (мастерская Ярополка Лапшина). В 2005 г. — Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров (мастерская Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой). Член Союза Кинематографистов РФ. Кандидат исторических наук.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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