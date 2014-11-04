Фестиваль "Человек и Море"

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"Профессия - дайвинструктор". Видеофильм. Клуб "Дайвтуризм", г. Москва

"Профессия - дайвинструктор" Видеофильм о тех,кто приобщает любителей познать все тонкости дайверского мастерства.

"Долгие годы город Владивосток был недоступен для многих и до сих пор, для многих неизвестный. Это был город, закрытый, где находился и по сей день располагается оплот нашей страны – Тихоокеанский флот. Город-порт, на берегу самого богатого моря в России – Японского, у пирсов которого швартовался китобойный флот, откуда совершались арктические экспедиции, город-крепость, город форт. И как-то мы все, “местные”, к этому привыкли. Все красоты, что нас окружают – для нас это так естественно, и только немногочисленные гости Приморской столицы не перестают удивляться тому, что видят над водой и под водой. А удивляться есть чему. Пришла пора Приморью открыться для гостей, путешественников-дайверов со всего мира, открыть тайны и завораживающие, ни на что не похожие подводные пейзажи Японского моря"

http://divebios.ru

Авторы - Андрей Крапивной,Дмитрий Домрин

 Клуб "Дайвтуризм",г. Москва

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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