"Марафонский заплыв. Амурский залив. 2016".Видеофильм. Федерация подводного спорта Приморского края, Вилен Шушеначев
"Марафонский заплыв. Амурский залив. 2016".Видеофильм.
О событии - словами участников: "Меня зовут Оксана, плаванием занимаюсь 3 года, до этого были йога и фридайвинг. Поэтому участие в заплыве через Амурский залив – это был вызов самой себе. О старте узнала от Гордея, с которым в 2015 году участвовали в командной эстафете в заплыве «Петербург – Кронштадт». После месяцев сомнений купила билеты на самолет и зарегистрировалась на заплыв. До последнего думала, что не переплыву: переменчивые погодные условия, в том числе возможен туман и как следствие сложности с ориентированием, температура воды за день до старта была +15С - все это мало внушало мне уверенности в моем финише. Заплыв даже перенесли на один день из-за штормового предупреждения. Не знаю кого благодарить и почему так сложилось, но погода в день старта была на стороне пловцов. Впервые за июнь месяц вышло солнце, поверхность воды прогрелась до +19С. Временами был дождь, но большую часть времени светило солнце. Дистанция на акватории Амурского залива была отмечена оранжевыми буями-флагами, установленными по прямой линии между стартом и финишем с интервалом 300 метров, что позволяло легко ориентироваться. На протяжении всего маршрута неподалеку были лодки-сопровождения, и город из-за солнечной погоды был прекрасно виден. Тумана в этот день не было. Благодаря знанию опытных пловцов к бую прикрепила гели. Также за время заплыва ко мне раза 4 подплывали лодки, предлагали воду и еду. Мое время – 4 часа 4 минуты. Я доплыла. Отмечу, что безопасность участников была в приоритете у организаторов, мероприятие организовано на самом высоком уровне. Общее количество участников – около 70 спортсменов. 13 личных зачетов: «В ластах» и «Без ласт» для мужчин в 5-ти разных возрастных категориях, женские зачеты «В ластах» и «Без ласт», а так же общий паралимпийский зачет для людей с неограниченными возможностями. Пловцам с безграничными возможностями покорился Амурский залив. Участники заплыва были из Владивостока, Находки, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска, Новосибирска и двое из Москвы и С-Петербурга. Очень хочется, чтобы в следующем году на заплыв подтянулось больше участников с запада России. В нашей стране есть, что переплывать и где ставить свои рекорды."
Источник:
https://www.trilife.ru/reports/marafonskiy-zaplyv-amurskiy-zaliv-2016/
Прооизводство : Федерация подводного спорта Приморского края, Вилен Шушеначев
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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