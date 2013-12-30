"Мустафа". Видеофильм. Белорусская Государственная Академия искусств, г. Минск

"Мустафа". Видеофильм.

Известный крымский художник каждый год работает на пляже для отдыхающих, привлекая их не только своими работами, но и нестандартным внешним видом и необыкновенным жизнелюбием, которое черпает в плеске волн родного моря.

Белорусская Государственная Академия искусств, г. Минск

Автор - Александра Маркова

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]