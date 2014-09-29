"Горе-море". Видеозарисовка. ГТРК "Нижний Новгород"

"Горе - море" - видеозарисовка,придуманная волжскими телевизионщиками для презентации масштабности и красоты речных ресурсов Нижегородской области. Такое необычное название связано с главным водохранилищем области. Нижегородским оно именуется,потому что рядом - Нижний Новгород, горьковским - потому что Нижний раньше назывался Горьким.

ГТРК "Нижний Новгород".

Автор - режиссёр Сергей Переводов - Гагарин

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]