"Горе-море". Видеозарисовка. ГТРК "Нижний Новгород"
"Горе - море" - видеозарисовка,придуманная волжскими телевизионщиками для презентации масштабности и красоты речных ресурсов Нижегородской области. Такое необычное название связано с главным водохранилищем области. Нижегородским оно именуется,потому что рядом - Нижний Новгород, горьковским - потому что Нижний раньше назывался Горьким.
ГТРК "Нижний Новгород".
Автор - режиссёр Сергей Переводов - Гагарин
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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