"Детская парусная школа «Алые Паруса» .Видеофильм. Никита Фёдоров, г. Владивосток
Детская парусная школа «Алые Паруса». Документальный фильм о воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и здорового образа жизни.
Общественная организация Приморского края Яхт-клуб «Алые паруса»
Автор - Федоров Никита Ильич , 16 лет
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
22.02.2017 Школьник из Владивостока Никита Федоров признан одним из лучших молодых кинорежиссеров России
-
14.02.2017 Группа компаний «Армада» разыграла автомобиль Toyota Land Cruiser Prado среди постоянных клиентов
-
24.08.2016 Солистка хора «Алые паруса» готовится принять участие во всероссийском конкурсе «Синяя птица»
-
13.07.2016 Анонс на 14 июля
-
07.06.2014 Во Владивостоке талантливой молодежи вручили стипендии мэра города
-
21.05.2014 Воспитанники муниципальных школ искусств Владивостока примут участие в хоровом марафоне «Поющий океан»
Добавить комментарий