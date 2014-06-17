"Там,где куётся мощь Родины". Цикл телевизионных материалов. АО "ПО СЕВМАШ", г. Северодвинск

АО «ПО «Cевмаш» – один из крупнейших судостроительных комплексов России (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»), динамично развивающаяся верфь, успешно сочетающая многолетний опыт судостроения и современный подход в производстве. Мощности предприятия и опыт трудового коллектива дают возможность реализовывать высокотехнологичные и наукоёмкие проекты: от выпуска транспортно-упаковочных контейнеров для отработавшего ядерного топлива до создания современных атомных подводных лодок и морских инженерных сооружений.

http://www.sevmash.ru

На телефестивале "Человек и море" - 2017 представлен цикл материалов,подготовленных пресс-службой АО "ПО "Севмаш":

«Мы провожаем в море корабли». Фильм рассказывает о роли Севмаша в развитии подводного кораблестроения и его основных вехах. О том, какой ценой давались удивительные рекорды в глубине погружения, скорости и размерах конструкции субмарин. Рекорды, которые не побиты до сих пор. О том, как уникальное предприятие выжило в годы безвременья, сохранив кадры и веру в подводный флот России.





«Да благословит Господь корабль сей…». Рассказ о переходе атомной подводной лодки 4-го поколения «Александр Невский» с Северного флота на Тихоокеанский. Теперь Вилючинск – его постоянное место приписки. Как «Александр Невский рос в Северодвинске, воспитывался на Севере и какое отношение имеет Инстаграм к экипажу АПЛ.

"Награды за уникальную подлодку". Сюжет рассказывает о награждении группы корабелов АО «ПО «Севмаш» государственными наградами в связи с празднованием 77-ой годовщины со дня основания предприятия. Группа заводчан отличилась при строительстве АПЛ «Северодвинск». Герой сюжета - ответственный сдатчик корабля Валерий Дмитриевич Добровольский вспоминает о том, как строилась уникальная подлодка. На его глазах корабль вырос и возмужал, стал мощной боевой единицей, и занял в сердце кораблестроителя особое место.

Экипаж «Казани». В Северодвинск прибыл экипаж подводников, которые будут служить на атомной подводной лодке «Казань». Корабль еще строится на заводе, но вот-вот будет выведен из цеха для дальнейших испытаний. Сюжет рассказывает о том, как экипаж вживается в новую жизнь, ждет своих жен и осваивает корабль.

«Запах подлодки – это счастье».Нерядовые будни атомной подводной лодки «Дмитрий Донской». На АПЛ прибывает известный певец Александр Розенбаум. Он не только дает концерт для подводников на атомоходе, но проводит ночь на корабле. Крепкий ли был сон у Розенбаума? Сюжет рассказывает о впечатлениях певца и моряков-подводников от этой нетривиальной встречи.

Документальный фильм «Авианосец «Викрамадитья: реинкарнация». В фильме рассказывается о непростой судьбе бывшего российского крейсера «Адмирал Горшков». Собственно, корабль с удачной судьбой, если смотреть сквозь призму трагичных судеб его собратьев. Корабли этой серии с развалом Советского Союза в основном были проданы за границу или утилизированы. «Адмирал Горшков» верность морю сохранил. Благодаря Индии. Российское предприятие модернизировало авианесущий крейсер в авианосец для индийских ВМС. Как перерождался крейсер и осталось ли в нем что-то русское – ответ на этот вопрос пытается найти автор фильма











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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]