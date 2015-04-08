"Невельская мореходка". Телесюжет. ГТРК "Сахалин"
"Невельская мореходка" (Сахалинский морской колледж") - телевизионный сюжет о преподавателе и курсанте. ГТРК "Сахалин"
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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