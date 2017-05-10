Фестиваль "Человек и Море"

QR Код этой страницы
Вчера, 20:25
  0

"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "СПОРТ"

НОМИНАЦИЯ Спорт» :

«-2 подо льдом». Телерепортаж, ГТРК Владивосток

«Поход «Драконов» на остров Лисий». Видеофильм, Федерация парусного спорта, г. Находка

«Территория спорта. Парусный спорт». Телевизионная передача, МАУ ТРК «Холмск», Сахалинская область

«Наlahomeless». Видеофильм – зарисовка, Вадим Шадрин,г. Владивосток

Соревнования оп Акватлону в бассейне ТОВВМУ в 2017г., видеозарисовка, Александр Власов,г. Владивосток

«Подводная охота на терпуга». Видеофильм. Александр Власов,Владивосток

«Заплыв через Амурский залив» - 2016. Репортаж, Вилен Шушеначев,Владивосток

«Заплыв через Амурский залив – 2016». Видеофильм – зарисовка. Федерация подводных видов спорта Приморского края, ГТРК Владивосток

"Драконы, море и любовь". Документальный фильм, Елена Ритус, Владивосток

“Спартакиада ОСК 2016», репортаж, Севмаш, г. Северодвинск

«Ловись,рыбка», Севмаш, репортаж, г. Северодвинск

«OCEAN МEDI CUP 2016. Яхт-мифы и Герои кубка». Документальный фильм. KUSTO MOVIE, Телеканал «Океан ТВ»,г. Москва

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря