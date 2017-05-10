"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "СПОРТ"
НОМИНАЦИЯ Спорт» :
«-2 подо льдом». Телерепортаж, ГТРК Владивосток
«Поход «Драконов» на остров Лисий». Видеофильм, Федерация парусного спорта, г. Находка
«Территория спорта. Парусный спорт». Телевизионная передача, МАУ ТРК «Холмск», Сахалинская область
«Наlahomeless». Видеофильм – зарисовка, Вадим Шадрин,г. Владивосток
Соревнования оп Акватлону в бассейне ТОВВМУ в 2017г., видеозарисовка, Александр Власов,г. Владивосток
«Подводная охота на терпуга». Видеофильм. Александр Власов,Владивосток
«Заплыв через Амурский залив» - 2016. Репортаж, Вилен Шушеначев,Владивосток
«Заплыв через Амурский залив – 2016». Видеофильм – зарисовка. Федерация подводных видов спорта Приморского края, ГТРК Владивосток
"Драконы, море и любовь". Документальный фильм, Елена Ритус, Владивосток
“Спартакиада ОСК 2016», репортаж, Севмаш, г. Северодвинск
«Ловись,рыбка», Севмаш, репортаж, г. Северодвинск
«OCEAN МEDI CUP 2016. Яхт-мифы и Герои кубка». Документальный фильм. KUSTO MOVIE, Телеканал «Океан ТВ»,г. Москва
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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