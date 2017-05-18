"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "НАСЛЕДНИКИ ЮНГ"
НОМИНАЦИЯ «Наследники юнг»:
«Ойкумена Фёдора Конюхова». Телевизионная передача, АНО «Народный телеуниверситет» -Телекомпания СГУ ТВ (телеканал «Первый образовательный»), г. Москва
«Под парусом мечты». Документальный фильм, Станислав Шуберт, г. Новосибирск
«Шлюпочный поход». Телевизионная передача, Музей мирового океана, ГТРК «Калининград»
«Детская парусная школа «Алые паруса»."Невельская мореходка", ГТРК "Сахалин" Видеофильм. Никита Фёдоров, г. Владивосток
"Невельская мореходка", ГТРК "Сахалин"
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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