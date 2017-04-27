"Человек и море"- 2017. НОМИНАЦИЯ "ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО"
НОМИНАЦИЯ «Открывая заново»:
«Шантарский мир». Документальный фильм, ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск
«Самая лёгкая лодка мира». Документальный фильм, Студия «Регион», Республика Карелия, г. Петрозаводск
«Сны большого корабля». Музыкальный видеофильм, Иркутский областной кинофонд, г. Иркутск
ТЕРИБЕРКА.LIVE. Документальный фильм. Студия документального кино «Артвидео», г. Москва
«Муса Даг – дорога домой». Документальный фильм, «Лиза продакшн», Армения
«Путешествие как способ познания Китая». Документальный фильм, Государственное телевидение провинции Хэйлунцзян, Китай, г.Харбин
«Остров Чеджу». Видеофильм, Национальная Организация туризма Республики Корея
«Морские ворота России». Видеофильм – зарисовка, студия «ВладАрт», г. Владивосток
«Наlahomeless». Видеофильм – зарисовка. Вадим Шадрин,г. Владивосток
«Сокровища Японского моря». Дмитрий Рудась, г. Владивосток
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ РЕПОРТЁРСКАЯ РАБОТА"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "МОРСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛЮДИ МОРЯ"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЧИСТОЕ МОРЕ"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "СПОРТ"
Добавить комментарий