Фестиваль "Человек и Море"

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Вчера, 20:44
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"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ПОДВОДНАЯ КАМЕРА"

 НОМИНАЦИЯ «Подводная камера»:

«Озеро Ханта». Телерепортаж, ГТРК «Ямал», г. Салехард

«Сокровища Японского моря». Дмитрий Рудась, г. Владивосток

«Экстремальный фотограф. Косатки Колфьёрда. Норвегия». Документальный фильм, Телеканал «Живая планета», ООО "ТВпорт" по заказу ОАО "Моя Планета", г. Москва

«Боевые дельфины Севастополя». Документальный фильм из цикла «Легенды Крыма», телекомпания «Формат ТВ», г. Москва

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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