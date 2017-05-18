"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЧИСТОЕ МОРЕ"
НОМИНАЦИЯ «Чистое море» :
« О Байкале начистоту». Документальный фильм, студия «Лавр», г. Москва
«Рыбозавод «Собский», «Разведение мальков». Телерепортажи, ГТРК «Ямал», г. Салехард
«Соседи по планете. Дальневосточная ларга». Телевизионная передача, ГТРК «Владивосток»
«Неодинаковый» (“Different” ). Анимационный фильм, Dante Rustav Films, Узбекистан, г. Ташкент
«Шантарский хэви- металл». Специальный телерепортаж, ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ РЕПОРТЁРСКАЯ РАБОТА"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "МОРСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛЮДИ МОРЯ"
-
18.05.2017 "Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ПОДВОДНАЯ КАМЕРА"
-
18.05.2017 "Человек и море"- 2017. НОМИНАЦИЯ "ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО"
Добавить комментарий