Фестиваль "Человек и Море"

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"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЧИСТОЕ МОРЕ"

НОМИНАЦИЯ «Чистое море» :

« О Байкале начистоту». Документальный фильм, студия «Лавр», г. Москва

«Рыбозавод «Собский», «Разведение мальков». Телерепортажи, ГТРК «Ямал», г. Салехард

«Соседи по планете. Дальневосточная ларга». Телевизионная передача, ГТРК «Владивосток»

«Неодинаковый» (“Different” ). Анимационный фильм, Dante Rustav Films, Узбекистан, г. Ташкент

«Шантарский хэви- металл». Специальный телерепортаж, ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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