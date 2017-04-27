"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛЮДИ МОРЯ"

НОМИНАЦИЯ «Люди моря» :

«Жить морем». Документальный фильм (2 серии), Телеканал «Т24», Производство ООО «Телеиндустрия» по заказу ООО «НКС-Медиа», г. Москва

Наlahomeless. Видеофильм – зарисовка, Вадим Шадрин,г. Владивосток

«Лондон на плаву» (LONDON AFLOAT). Документальный фильм, Orizzonti productions, Великобритания

«Научные морские экспедиции на побережье Сахалина, в Охотское и Шантарское море». Видеофильмы ( 3фильма), Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, г. Владивосток

«На краю». Документальный фильм, ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы», г. Москва

«Строители ушли в море». Телерепортаж, ГТРК «Нижний Новгород»

«Ребалда». Документальный фильм, Елена Отрепьева, г. Москва

«Народная профессия. Паром «Сахалин-8». Телевизионная передача, МАУ ТРК «Холмск», Сахалинская область

«Бриллианты для моих муравьёв». Карина Виленкина,г. Москва

«Замороженное время». Красноярская киностудия

«Профессия – дайвинструктор». Клуб «Дайвтуризм», г. Владивосток

«Мустафа», Александра Маркова, Республика Беларусь

“Дневник матроса» - Максим Борисов, г. Владивосток

«Награды за уникальную подлодку», репортаж Севмаш, г. Северодвинск

«Подводник с 17 лет», Севмаш, г. Северодвинск

«Он, Она и Океан». Документальный фильм, ОКЕАН МЕДИА ПРОДЖЕКТ,телеканала «Океан – ТВ»,г. Москва

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]