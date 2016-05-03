Фестиваль "Человек и Море"

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"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ РОССИИ"

 НОМИНАЦИЯ «Военно-морской флот Российской Федерации :

«В боевой готовности». Документальный фильм, ГТРК «Лотос», г. Астрахань

«Встать в строй!» Телевизионная передача, АНО ТРК «Крым»,г. Севастополь

«Морская авиация Приморья». Телевизионная передача, ГТРК «Владивосток» «Полигон.

Авианосец «Адмирал Кузнецов». Телевизионная передача, ГТРК «Мурман», г. Мурманск

«Боевые дельфины Севастополя». Документальный фильм из цикла «Легенды Крыма», телекомпания «Формат ТВ», г. Москва

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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