"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "МОРСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ"

НОМИНАЦИЯ «Морская история России»:

«Севморпуть. Дорога во льдах». Документальный фильм (2 серии), телекомпания «Контраст», ВГТРК, г. Москва

«Вечная память моему отцу». Документальный фильм (2 серии), Телеканал CGTN-Русский, Китай, г. Пекин

“Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг». Телерепортаж, ГТРК «Вятка», г. Киров

«72 годовщина гибели конвоя «БД-5». Телерепортаж, ГТРК «Ямал», г. Салехард

«Крен». Документальный фильм. ГТРК «Владивосток»

«Марина Раскова. История одного корабля». Документальный фильм, Дирекция государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня», г. Москва

«Миссия дружбы». Документальный фильм, Дальневосточная киностудия, г. Хабаровск

«Одиссея «Миров». Документальный фильм, Музей Мирового океана, видеостудия ИОРАН, г. Калининград

«Полигон. Подводная лодка «Декабрист». Телевизионная передача, ГТРК «Мурман», г. Мурманск

«Обручённые с Арктикой». Документальный фильм, Гуманитарный Институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, Ксения Ферштер (Корыстова), г. Москва

«Один на один с океаном». Документальный фильм, Телекомпания СГУ ТВ (телеканал «Первый образовательный») , г.Москва

« В нашу гавань заходят корабли». Телевизионная передача, ООО «Редакция телепрограммы «Славянский фарватер», пос. Славянка, Приморский край

«Сто лет ледоколу «Красин». Документальный фильм, киностудия «Mirror space», Санкт-Петербург, Музей Мирового океана

«ГЭСЛО. Исчезнувшая экспедиция». Документальный фильм. СевЗапКино, г. Санкт-Петербург

«Авианосец «Викрамадитья: реинкарнация» . Документальный фильм, Севмаш, г. Северодвинск

«Мы провожаем в море корабли» . Документальный фильм, Севмаш, г. Северодвинск

«Бейрутская экспедиция».Документальный фильм. ОКЕАН МЕДИА ПРОДЖЕКТ, телеканал «Океан-ТВ»,г. Москва

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]