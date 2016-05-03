"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА"
НОМИНАЦИЯ «Лучшая операторская работа»
«Шантарское побережье». Телевизионный клип, ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск
«Наlahomeless». Видеофильм-зарисовка, Вадим Шадрин,г. Владивосто
«Сокровища Японского моря». Дмитрий Рудась, г. Владивосток
«Жить морем». Документальный фильм (2 серии), Телеканал «Т24», Производство ООО «Телеиндустрия» по заказу ООО «НКС-Медиа», г. Москва
«Народная профессия. Паром «Сахалин-8». Телевизионная передача, МАУ ТРК «Холмск», Сахалинская область
"Еруслан". Чужой среди своих". Артур Лесников, Высшая школа ТВ ВГУЭС, студия Steam
«Страна Удэхе».Кинокомпания «Игра», г. Екатеринбург
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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