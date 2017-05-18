"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ РЕПОРТЁРСКАЯ РАБОТА"
НОМИНАЦИЯ «Лучшая репортерская работа»:
«Шантарские тропы». Специальный телерепортаж, ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск
« В нашу гавань заходят корабли». Телевизионная передача, ООО «Редакция телепрограммы «Славянский фарватер», пос. Славянка, Приморский край
«В боевой готовности». Документальный фильм, ГТРК «Лотос», г. Астрахань
«Жить морем». Документальный фильм (2 серии), Телеканал «Т24», Производство ООО «Телеиндустрия» по заказу ООО «НКС-Медиа», г. Москва «Народная профессия.
"Паром «Сахалин-8». Телевизионная передача, МАУ ТРК «Холмск», Сахалинская область
«Крен». Документальный фильм. ГТРК «Владивосток»
"Еруслан". Чужой среди своих". Артур Лесников, Высшая школа ТВ ВГУЭС, студия Steam Сюжет
«Да благословит Господь корабль сей…»,репортаж, Севмаш, г. Северодвинск
"Экипаж «Казани», репортаж,Севмаш, г. Северодвинск
«Запах подлодки – это счастье», репортаж, Севмаш, г. Северодвинск
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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