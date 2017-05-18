"Человек и море" - 2017. НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ РАБОТА"
НОМИНАЦИЯ «Лучшая режиссерская работа».
«Озеро Восток. Хребет Безумия». Документальный фильм, киностудия им. М.Горького, Екатерина Ерёменко, г. Москва
«Шантарский мир». Документальный фильм, ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск
«Ребалда». Документальный фильм, Елена Отрепьева, г. Москва «
"Под парусом мечты». Документальный фильм, Станислав Шуберт, г. Новосибирск
«Вечная память моему отцу». Документальный фильм (2 серии), Телеканал CGTN-Русский, Китай, г. Пекин
«Жить морем». Документальный фильм (2 серии), Телеканал «Т24», Производство ООО «Телеиндустрия» по заказу ООО «НКС-Медиа», г. Москва
«Севморпуть. Дорога во льдах». Документальный фильм (2 серии), телекомпания «Контраст», ВГТРК, г. Москва
«Крен». Документальный фильм. ГТРК «Владивосток»
«Народная профессия. Паром «Сахалин-8». Телевизионная передача, МАУ ТРК «Холмск», Сахалинская область
«Бриллианты для моих муравьёв». Карина Виленкина, г. Москва
"Еруслан". Чужой среди своих". Артур Лесников, Высшая школа ТВ ВГУЭС, студия Steam
«Страна Удэхе».Кинокомпания «Игра», г. Екатеринбург
«Горе- море». ГТРК «Нижний Новгород»
"Замороженное время". Кроасноярская киностудия
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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