"Одна планета - один океан". Цикл телевизионных программ телеканала "Ocean-TV"

«Бейрутская экспедиция».

Столица Ливана Бейрут... Это один из древнейших городов мира: считается, что он основан более 5 тысячелетий назад. Но мало кто помнит такой факт: в истории этого города был период, когда он принадлежал России! Это случилось почти два с половиной века назад, при императрице Екатерине Великой. Увы, сегодня русская страница истории Ливана совершенно забыта. Вот потому мы и решили организовать экспедицию по следам русских моряков, когда-то заставлявших говорить о себе всю Европу. Нам предстояло пройти под парусом из Турции сначала на Кипр, затем в Ливан и вернуться назад в Турцию. То есть проследовать примерно тем же маршрутом, каким ходили русские корабли в 70-е годы 18-го века.

Производство - Океан медиа проджект

Авторы - Сергей Балакин,Вадим Тимохин





«OCEAN МEDI CUP 2016. Яхт-мифы и Герои кубка».

Захватывающий фильм о прошедшей в ноябре 2016 года у берегов Греции регате Ocean Medi Cup. В течении семи дней отважные представители медиабизнеса, не только боролись за право обладания кубком телеканала OCEAN TV, но и ежедневно открывали дня себя красочную и живописную жизнь на Греческих островах. Если вы хотите узнать, как правильно купаться на кранцах, провести Хэллоуин на регате, приготовить вкусный обед для экипажа, и конечно, стать победителем Ocean Medi Cup – вам обязательно стоит посмотреть этот фильм.

Производство - KUSTO MOVIE

Авторы - Андрей Подколзин, Антон Подколзин, Гульназ Галлямова





«Он, Она и Океан».

"Он, она и Океан" - это настоящая инструкция в стиле travel: от глобальных советов - какой должна быть яхта-мечта, как разработать маршрут кругосветки или просто дальнего круиза, до самых бытовых - в какой портовой палатке лучше купить фруктов и как можно заработать, если денег (конечно же!) на продолжение путешествия вдруг не хватит. А извечные проблемы взаимоотношения полов! Ведь яхта - это весьма ограниченное пространство, вокруг океан, тут нельзя поругаться и уйти к маме...

Производство - Океан медиа проджект

Авторы - Андрей Невзоров, Дмитрий Лопухов











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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]