Конкурсная программа 13 международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики "Человек и море". Владивосток. 8-10 июня 2017 г.
НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ РЕПОРТЁРСКАЯ РАБОТА"
Михаил Дидух.
Цикл телевизионных материалов "Шантарские острова". ГТРК "Дальневосточная", г. Хабаровск
Николай Свистун.
Документальный фильм "Жить морем". Телеканал "Т24", г. Москва
Юлия Ульянова.
Цикл телевизионных программ "В нашу гавань заходят корабли". Редакция телепрограммы "Славянский фарватер", пос. Славянка, Приморский край
НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ РАБОТА"
Екатерина Ерёменко.
"Озеро Восток. Хребет Безумия". Киностудия Горького.
Елена Отрепьева.
"Ребалда". Авторский фильм.
Карина Виленкина.
"Бриллианты для моих муравьёв". Авторский фильм
НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА"
"Замороженное время" .
Документальный фильм. Михаил Тарковский, Красноярская киностудия
"Жить морем".
Документальный фильм. Телеканал "Т24"
"Страна Удэхэ"
Документальный фильм. Студия "Игра", г. Екатеринбург
НОМИНАЦИЯ "МОРСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ"
"ГЭСЛО.Исчезнувшая экспедиция".
Документальный фильм. СевЗапКино, г. Санкт-Петербург
"Крен".
Документальный фильм. ГТРК "Владивосток", г. Владивосток
"Марина Раскова. История одного корабля".
Документальный фильм. Дирекция государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня», г. Москва
"Севморпуть. Дорога во льдах".
Документальный фильм. Телекомпания "Контраст", г. Москва
НОМИНАЦИЯ "ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
"В боевой готовности".
Телевизионная передача. ГТРК "Лотос", г. Астрахань
"Мы провожаем в море корабли"
Документальный фильм. АО "ПО "Севмаш", г. Северодвинск
"Полигон. Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Телевизионная передача, ГТРК "Мурман", г. Мурманск
НОМИНАЦИЯ "ЛЮДИ МОРЯ"
"Бриллианты для моих муравьёв"
Авторский фильм, Карина Виленкина, г. Москва
"Жить морем"
Документальный фильм. Телеканал "Т24",ООО "Телеиндустрия", г. Москва
"Лондон на плаву"
Документальный фильм, Orizzonti production, Великобритания, г. Лондон
"На краю"
Документальный фильм. Продюсерский центр "Молодёжные инициативы", г. Москва
НОМИНАЦИЯ "ЧИСТОЕ МОРЕ"
"Неодинаковые"
Анимационный фильм. Dante Rustav Film. Узбекистан, г. Ташкент
"О Байкале начистоту"
Документальный фильм. Студия "Лавр", г. Москва
"Соседи по планете. Дальневосточная ларга"
Телевизионная передача. ГТРК "Владивосток"
НОМИНАЦИЯ "ПОДВОДНАЯ КАМЕРА"
"Одиссея "Миров"
Документальный фильм. Музей Мирового океана, видеостудия ИОРАН, г. Калининград
"Сокровища Японского моря"
Авторский фильм. Дмитрий Рудась, г. Владивосток
"Экстремальный фотограф. Косатки Колфьёрда"
Документальный фильм. Телеканал "Живая планета", г. Москва
НОМИНАЦИЯ "ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО"
"Муса Даг - дорога домой"
Документальный фильм. "Лиза Продакшн". Армения, г. Ереван
"Самая лёгкая лодка мира"
Документальный фильм. Студия "Регион". Республика Карелия, г. Петрозаводск
"ТериберкаLIVE"
Документальный фильм. Студия документального кино "Артвидео", г. Москва
НОМИНАЦИЯ "НАСЛЕДНИКИ ЮНГ"
"Детская парусная школа "Алые паруса"
Авторский фильм. Никита Фёдоров, г. Владивосток
"Ойкумена Фёдора Конюхова"
Телевизионная передача. «Народный телеуниверситет» - Телекомпания СГУ ТВ (телеканал «Первый образовательный»), г. Москва
"Под парусом мечты"
Авторский фильм. Станислав Шуберт, г. Новосибирск
НОМИНАЦИЯ "СПОРТ"
"Марафонский заплыв через Амурский залив - 2016"
Видеофильм. Федерация подводных видов спорта Приморского края, г. Владивосток
"HALAHOMELESS"
Авторский фильм. Вадим Шадрин, г. Владивосток
«OCEAN МEDI CUP 2016. Яхт-мифы и Герои кубка»
Документальный фильм. Kusto Movie. Телеканал Ocean-TV
НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШАЯ МОРСКАЯ ИСТОРИЯ"
"Дневник матроса"
Авторский фильм. Максим Борисов. г. Владивосток
"Еруслан. Чужой среди своих"
Авторский фильм. Артур Лесников. Высшая школа телевидения ВГУЭС. Студия STEAM
"Обручённые с Арктикой"
Авторский фильм. Ксения Ферштер, г. Москва
"Научные экспедиции в Охотское море"
Авторский фильм. Коллектив Тихоокеанского океанологического института им. Ильичёва ДВО РАН, г. Владивосток
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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