Телеканал "Живая планета" - главный информационный партнёр телефестиваля "Человек и море" - 2017

Главный национальный телеканал о природе - "Живая планета" в 2017 году стал главным информационным партнёром 13 Международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики "Человек и море". Сотрудничество ГТРК "Владивосток" и телеканала "Живая планета" началось в 2016 году. Тогда при тёплой поддержке руководства телеканала на фестиваль были предоставлены его работы. Фильмом открытия телефестиваля в 2016 году стал "Экстремальный фотограф. Гигантские осьминоги". Специально для участия в фестивале в 2016 году во Владивосток приезжала Ольга Мичи, которая вместе со съёмочной группой телеканала "Живая планета" снимала этот фильм в Приморском крае. Материалы этой работы вошли и в фильм закрытия телефестиваля - 2016 "Вселенная. Ольга Мичи".

И вот на телефестивале "Человек и море" - 2017 - новый этап сотрудничества! 5 июня именно фильмы телеканала "Живая планета" откроют телевизионный эфир фестиваля. В течение всего дня ГТРК "Владивосток" будет показывать работы,которые телеканал предоставил для фестиваля в 2017 году. Они вошли в Специальную программу фестиваля, которая призвана показать зрителям телефестиваля лушие примеры морской документалистики, снятой для показа в телеэфире. Специальная программа телефестиваля посвящена Году экологии и защите особо охраняемых природных территорий. А для жителей Приморского края это ещё и большой сюрприз! Ведь большинство из этих фильмов сняты именно в Приморье! Главный редактор телеканала, известная и популярная российская телеведущая Мария Моргун и автор телеканала Ольга Мичи готовят свои видеообращения к участникам и зрителям телефестиваля "Человек и море" - 2017

Фильмы телеканала "Живая планета" на телефестивале "Человек и море" - 2017

"ЛЕО 80. История одного леопарда"

Главный герой этой захватывающей истории – леопард по имени Лео80-М. Молодой леопард, обитатель Уссурийской тайги. Уверенный в своей силе и ловкости он попадает в браконьерский капкан. Обессилевшего, отощавшего леопарда находят российские пограничники. Они вызывают на помощь ученых из природного парка «Земля Леопарда». У леопарда сильно повреждена лапа. Люди борются за жизнь редчайшего хищника планеты. Этот новичок, оказавшийся в беде, ранее никогда не попадался на глаза специалистам и в объективы фотоловушек. Лео80-М уникальный экземпляр. Но сможет ли он вернуться в привычную среду обитания?

"Хабургаев в натуре. Трагедия озера Ханка"

Самый большой пресноводный водоем в Восточной Азии – озеро Ханка. Для того, чтобы сохранить местную флору и фауну были созданы заповедники как на российской, так и на китайской территории озера. Его достопримечательностями считаются тропическое водное растение эвриала устрашающая, заросли лотоса и пресноводные черепахи триониксы. Но до нас доходят очень тревожные вести, что ни одну из этих трех визитных карточек Ханки сегодня в окрестностях не сыщешь днем с огнем! Что за экологическая трагедия случилась на Ханке и можно ли ликвидировать её последствия? Выяснит Александр Хабургаев!

"Экстремальный фотограф. Косатки Колфьёрда. Норвегия"

История о съёмках косаток в море на севере Норвегии,куда эти величественные могущественные морсике хищники собираются во время массового хода сельди. Очередная экспедиция Ольги Мичи и её команды - новый виток морской приключенческой документалистики. Заполярье и всего два часа светового дня для возможности снять косаток подводными фото и видеокамерами. Одни из самых величественных морских животных ведут себя крайне осторожно и внимательно. В своей среде обитания, в отличие от океанариумов, посторонних к себе подпускают весьма неохотно. Как получилось у съёмочной группы телеканала отработать в глубине моря и что из этого получилось?

"Хабургаев в натуре. Таёжные сады будущего"

Представьте дикие леса у берегов океана, горы, покрытые диковинными деревьями и кустами, жителей средней полосы, тигров, леопардов, огромных, ярких бабочек, лианы и экзотические ягоды и фрукты! Вы, верное, подумали, что мы отправляемся в тропики? Нет, наш путь лежит в леса самого дальнего востока страны. По нашим сведениям далеко не все их сокровища освоены людьми и многие дикие растения вполне достойны стать культурными, к тому же Александру Хабургаеву очень хочется поймать самую ядовитую змею Приморья!

"Экстремальный фотограф. Страна медведей на краю Земли"

Камчатка – это не только страна огнедышащих вулканов, но и страна медведей, одних из самых крупных и опасных хищников на земле. Задолго до появления человека они были хозяевами этих мест и до сих пор сохраняют свою власть на всем полуострове. Самым медвежьим местом считается озеро Курильское. Здесь в начале осени одновременно собирается около двух тысяч медведей! Это целая медвежья колония, если не сказать, страна! Именно сюда собирается отправиться фотограф Ольга Мичи, чтобы своими глазами увидеть и запечатлеть на пленку самые известные в мире медвежьи места. И рискнуть встретиться с медведями лицом к лицу, вернее, к медвежьей морде. А ещё сделать по-настоящему уникальные снимки медведей-сёрферов,рассекающих волны Тихого океана.

Справка:

"Живая планета" - познавательный российский телеканал о живой природе. Основу эфира составляют проекты собственного производства, в первую очередь, уникальные исследования дикой природы России, а также экспедиции, натурные съёмки недоступных уголков планеты и редких животных. Входит в группу телеканалов "Цифровое телевидение" (совместное предприятие ВГТРК и "Ростелекома"). Сайт телеканала - live-planet.tv

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]