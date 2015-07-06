Фестиваль "Человек и Море"

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Телефестиваль "Человек и море" - 2017. Как идёт подготовка

Телефестиваль

Подготовка к телефестивалю «Человек и море» 2017 выходит на финишную прямую. Уже полностью сформирована конкурсная программа фестиваля, формируется кинопоказ документальных работ, которые в этом году стеклись во Владивосток из России и из-за рубежа на телефестиваль "Человек и море"! Какова будет программа фестиваля, где можно будет посмотреть лучшие примеры морской документалистики, как ГТРК "Владивосток" планирует организовать кинопоказ, кто войдёт в состав жюри телефестиваля этого года? Все подробности о проведении телефестиваля "Человек и море" — в специальном интервью! Смотрите его в субботу, 27 мая в 9.20 на телеканале Россия 1

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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