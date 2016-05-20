Жюри 13 фестиваля телевизионных программ и морской документалистики "Человек и море" - 2017
ЛЕОНИД МЛЕЧИН. Писатель, публицист, автор документальных фильмов. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» (2007, 2009), Лауреат Специального приза фонда «Академия Российского телевидения» «За вклад в развитие российского телевидения» конкурса «ТЭФИ-Регион—2015». Председатель жюри телефестиваля "Человек и море" с 2013 г.
ОЛЬГА МИЧИ. Русский путешественник, член Русского географического общества,фотограф,журналист,дайвер,соавтор и ведущая проекта "Экстремальный фотограф "на канале "Живая Планета",продюссер и автор документальных проектов.Член жюри 3 международного фестиваля документального кино "Докер-2017". Специальный гость телефестиваля "Человек и море" - 2016.
КОНСТАНТИН СИДЕНКО. Председатель Владивостокского Морского собрания, российский военачальник, адмирал. Командующий войсками Восточного военного округа (2010-2013), командующий Балтийским флотом (2006-2007), командующий Тихоокеанским флотом (2007-2010). Директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами ("Даль РАО").
МИХАИЛ РОБКАНОВ. Почётный гражданин г. Владивостока. Почётный работник транспорта РФ. С 1992 по 2006 г. - Президент ВМТП, Почётный президент Владивостокского морского торгового порта.
НИКОЛАЙ ЗОРЧЕНКО. Врио ректора Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ. С 1994 по 2013 годы - капитан парусников "Паллада" и "Седов". Под его командованием парусник "Паллада" в 2008 году совершил кругосветное плавание.
АНДРЕЙ ОСТРОВСКИЙ. Российский журналист, публицист. Инициатор создания "Книги памяти" о приморцах,погибших во время боевых действий. Автор радиопроекта ГТРК "Владивосток" - "Оособый взгляд", редактор "Новой газеты" во Владивостоке. Член правления Приморского отделения Союза журналистов России Андрей Островский
СВЕТЛАНА ОГНЕВА. Директор ГТРК "Владивосток", председатель оргкомитета телефестиваля "Человек и море" - 2017
ЕВГЕНИЙ ОЛЕНЕВ. Зам.директора ГТРК "Владивосток", руководитель службы информационных программ ГТРК "Владивосток"
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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