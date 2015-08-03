Победители телефестиваля "Человек и море - 2018"
7 июня 2018 года во Владивостоке, в кинотеатре "Уссури" состоялась Церемония закрытия XIV Международного телевизионного фестиваля морской документалистик "Человек и море - 2018". Решением жюри телефестиваля "Человек и море - 2018" результаты участия работ в конкурсной программе телефестиваля распределились следующим образом:
ГРАН - ПРИ "БОЛЬШОЙ МАЯК" - ЕДИНАЯ МЕДИА ГРУППА «АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Москва
Лауреат номинации "Лучшая режиссёрская работа" - Ефим Резников. "ТИКСИ - БУХТА ВСТРЕЧ". Студия "Гранат". Москва
Лауреат номинации "Лучшая репортёрская работа" - Гаянэ Петросян. "РОЖДЁННЫЕ СВОБОДНЫМИ". Авторский коллектив Россия - Великобритания
Лауреат номинации "Лучшая операторская работа" - Дарья Блохина. "ОЗЕРО". Производство - автор
Лауреат номинации "Морская история России" - "НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!". "Продакшн медиа групп". Санкт-Петербург
Лауреат номинации "Люди моря" - "ЗАПОВЕДАННОЕ МОРЕ". Дмитрий Рудась, ННЦМБ ДВО РАН. Владивосток
Лауреат номинации "Подводная камера" - "АРКТИКА.ЗАЗЕРКАЛЬЕ". Единая Медиа Группа.Москва
Лауреат номинации "Чистое море" - "АРХИПЕЛАГ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕВГЕНИИ". Алексей Кондратюк. Владивосток
Лауреат номинации "Наследники юнг" - "ОКЕАНСКАЯ ЭСКАДРА". ГТРК "Владивосток",ВДЦ"ОКЕАН". Владивосток
Лауреат номинации "Лучшая морская история" - "ПОМОРСКИЕ ЖОНКИ". АТК-студио. Москва
Лауреат номинации "Открывая заново" - "ЗВУКИ ВЛАДИВОСТОКА". Мариос Иоанну Элия. Кипр
Лучший дебют - Йескела Резников. "GO BEYOND". Петропавловск-Камчатский
Специальный приз ГТРК "ВЛАДИВОСТОК" - ВЛАДИМИР СПЕВАК (Владивосток). ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ЯМАЛ-РЕГИОН" (Салехард)
Специальный диплом жюри - Валентина Россохо-Анохина. Морская документальная видеостудия. Санкт-Петербург. Владимир Ощенко. Программа "Морская" Общественное телевидение Приморья. Владивосток
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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