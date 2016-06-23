"Вторжение". Специальный репортаж ГТРК "Владивосток" из программы телефестиваля "Человек и море - 2018"
Специальный репортаж Елены Штылиной "Вторжение" - участник Международного фестиваля теледокументалистики "Человек и море - 2018".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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