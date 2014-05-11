"Военно-морской флот России","В объективе - морское Приморье","Морской калейдоскоп","Книга море"

12. 00 «Военно-морской флот России»

"По пути легендарных мореплавателей. Штурманский поход". Съёмки первого арктического похода штурманского учебного корабля ВМФ «Перекоп». Впервые в истории учебных походов корабль прошёл по Северному морскому пути до Североморска. Главные герои фильма — курсанты ТОВВМУ им. Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. (Тихоокеанское Высшее Военно-морское училище им. Макарова (ТОВВМУ), Владивосток, 2018 г.)

«Несломленный Нарком». 11 июля 2019 исполнится 115 лет со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Для истории было бы достаточно и одной заслуги Кузнецова: безупречной подготовки советского флота к войне. Фильм основан на уникальных архивных кино-фотодокументах. («Телеинвест», г. Москва, 2019 г.)

14.00 “В объективе — морское Приморье!»

«Чемпионат Владивостока по подводной охоте» Август 2018 го. При старте охоты на лакедру ничего не предвещало сенсации, пока в середине дня не пришло срочное сообщение всем спортсменам — у острова Желтухина кружит акула! (ГТРК «Владивосток», 2018 г.)

«Ниже нуля» На 15 минут погрузиться в ледяные воды и увидеть подводный мир подо льдом? Легко! Контраст синего моря, красных гранитных скал и белоснежных льдин (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.)

«Роман с тюленями» Каждый год в июне в море на побережье Приморского края происходит выпуск в море потерявшихся тюленей. Весной их находили на льдинах, спасали от собак и мазута. Кто выжил, чтобы вернуться обратно в море? (ГТРК «Владивосток», 2018 г.)

«За гранью света» С наступлением темноты команда дайверов исследует воды архипелага Императрицы Евгении, чтобы узнать — каков подводный мир после заката солнца. (Алексей Кондратюк, г. Владивосток, 2019 г.)

«Моряк Рыболов» Зарисовка о тружениках моря, которые « с нуля» возродили морское производство в посёлке, где во времена СССР работал один из самых известных на всю страну рыболовецких колхозов. (ГТРК «Владивосток», 2018 г.)

«Погружение в историю» На дне залива Петра Великого насчитывается порядка 50-60 затонувших кораблей. Время для открытий только наступает. Съёмки самых таинственных объектов у побережья Приморья. (Дмитрий Рудась, г. Владивосток,2019 г.)

16. 20 «Морской калейдоскоп»

«Арктика. Хождение за три моря» Рискованная экспедиция, которой нет аналогов, отправляется к Северному полюсу. Задействовано уникальное научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" со сложнейшим подводным оборудованием. Отважная команда ученых из России ищет ответы на тревожные вопросы. («Док-фильм», г. Москва, 2018 г.)

«Надежда» Мультипликационный фильм о кругосветном путешествии на паруснике «Надежда» Штандарт 16 мин.(Татьяна Чурзина. Волгоградская область, г. Волжский. 2019)

«Человек и море» Махмуд Абдурахманов 40 лет проходил службу на Чёрном море. И уже у себя дома, в родном Хасавюрте, за сотни километров от моря, из подручных средств он собрал точную копию родного корабля. Это — копия СКР. И мечта героя — чтобы его задумку оценили однополчане (ГТРК «Дагестан», г. Махачкала, 2019 г.)

«Я рисую море» Музыкальный клип детской вокальной студии «Акварель», г. Владивосток

18.30 «Книга моря». Анимационно-документальный фильм о традициях северных морских народов. (Алексей Вахрушев, г. Анадырь, 2018 г.)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]